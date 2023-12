(Di sabato 2 dicembre 2023) Che CMsia un personaggio controverso nel mondo del wrestling è ormai risaputo, ma è innegabile l’effetto generato dal suo ritorno in WWE solo una settimana fa. Come detto dastesso, molti sono contenti del suo ritorno, altri meno e gli scontenti non sono solo nel backstage o fra i fan, ma anche fra ex-colleghi, uno su tutti.ne spara un’altra delle sue Stiamo parlando diche addirittura poco prima dell’apparizione di CMa Survivor Series aveva dichiarato che nel caso si ritorno diin WWE, lui si sarebbe ritirato dal wrestling, salvo poi correggere il tiro e ritrattare la sua stessa frase. Nel corso degli scorsi giorni, il Big Guy ha continuato a schernire il ritorno dell’atleta di Chicago e fra le sue uscite infelici c’è n’è stata una ...

Altre News in Rete:

Ryback esalta Randy Orton e critica il fisico di CM Punk The Shield Of Wrestling

"Se torna CM Punk mi ritiro": Ryback promette, poi si rimangia la ... World Wrestling

Ryback esalta Randy Orton e critica il fisico di CM Punk

Chi non è assolutamente stato favorevole al ritorno di CM Punk in WWE è Ryback. Il Big Guy ha infatti prima intimato di ritirarsi nel caso in cui fosse avvenuto per poi ritrattare e dicendo che lo ...

Ryback non la smette più: “Quando tornerò il pop sarà molto più grande di quello ricevuto da CM Punk”

Come detto da Punk stesso, molti sono contenti del suo ritorno, altri meno e gli scontenti non sono solo nel backstage o fra i fan, ma anche fra ex-colleghi, uno su tutti. Ryback ne spara un’altra ...