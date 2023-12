Russia | continua la repressione nei confronti della comunità Lgbtqi La polizia di Mosca fa irruzione in 4 locali gay | “Ci sono degli arresti”

(Di sabato 2 dicembre 2023) La sentenzaCorte Suprema russa che ha dichiarato quello Lgbt un “movimento estremista” è stata una dichiarazione di guerra ufficiale da parteFederazione. Nella notte di venerdì, invece, c’è stata la prima operazionecapitale che, secondo quanto riportato dal sito indipendente Meduza, ha compiuto dei blitz all’interno di alcuniLgbtq, nello specifico tre discoteche e una sauna gay, con il pretestoricerca di droga. Da quanto si apprende da alcuni canali Telegram, informazioni che devono comunque essere confermate, alcune personestate arrestate in uno dei club, mentre in un altro i clientistati lasciati liberi di uscire dalle discoteche, ma solo dopo che gli agenti hanno ...

Altre News in Rete:

Guerra Ucraina Russia, Kiev potrebbe riaprire presto il suo aeroporto internazionale. LIVE

Il capo dello staff di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak ha promesse che n tempi brevi potrebbe riaprire l'aeroporto della capitale ucraina. Mentre l'invasione russa, le persone anziane con disabilità sfollate non riescono, né fisicamente né economicamente, a ottenere cure e alloggi adeguati; in alcuni casi, non hanno alternativa se non finire nelle ...

Russia, continua la repressione nei confronti della comunità Lgbtqi Il Fatto Quotidiano

Ucraina Russia, Kiev potrebbe riaprire presto il suo aeroporto Sky Tg24

Gazprom, il colpo di mano fallito di Putin che voleva lasciare la Germania al buio

Berlino viene a sapere dai coraggiosi whitleblower russi che ha 50 ore per scongiurare una catastrofe. Gli eventi successivi sono frenetici, un gruppo ristretto di lavoro si scervella notte e giorno ...

La gestione muscolare della guerra russo-ucraina lascerà un Paese iperarmato e diviso

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...