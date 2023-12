Rubano bombole di gas e gasolio da un magazzino ma vengono sorpresi E’ caccia al ladro nelle campagne di Sezze

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pubblicato il 1 Dicembre, 2023 Nottata movimentatadi. Un tentativo di furto all’interno di unha scatenato unaall’uomo tra i campi. I ladri sono entrati in azione lungo via del Murillo.dal proprietario di casa si sono dati alla fuga abbandonando il bottino, alcune taniche died alcunedi gas, e l’auto utilizzata per effettuare il furto. Auto risultata poi rubata e che i proprietari dovrebbero recuperare nei prossimi minuti. Sul posto sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri. Il proprietario del, l’ex consigliere comunale diRoberto Reginaldi, ha fatto una lunga diretta su facebook avvertendo gli abitanti della zona che c’è ...