Roma | Mourinho | «Sassuolo? Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e il Var»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) José, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro ilJosé, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il. MENTALITA’ – «Nello sport individuale sei solo e quando sei solo non condividi responsabilità. Per questo mi piacciono tanti sport come il tennis. Bisogna avere coraggio e personalità, stare lì fino all’ultimo e quando tu perdi non ti puoi guardare intorno. Negli sport collettivi come allenatore mi piace analizzare gli sport individuali per questo genere di mentalità. E’ una perdita di tempo se qualcuno pensa che farò dei nomi dei giocatori a cui mi riferivo. Oggi ho parlato internamente tra di noi. Quanto più è positivo il rapporto, più è facile ...