Roma | l’ANPI organizza “La crociata dei bambini – Artisti per il disarmo” | una mostra per la pace a Villa Lazzaroni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 dicembre 2023) In un momento storico in cui la guerra è ancora una triste realtà,e l’arte si fanno portavoce di un messaggio die di. A, presso, è in corso la“Ladeiper il”, che riunisce le opere di trentacinquevisivi di fama internazionale. L’evento contro la guerra delIl titolo dellaè ispirato alla ballata di Bertolt Brecht, che racconta la storia di un gruppo diche si ribellano alla guerra. L’obiettivo è contrapporre l’innocenza deiagli orrori della guerra, creando uno spazio dove ...