Roma | la Procura Figc apre un’indagine contro Mourinho

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il provvedimento delladopo le parole di Josésulla scelta dell’arbitro di Sassuolo-Secondo quanto riportato dall’Ansa, lafederale della Federcalcio aperto un procedimento per dichiarazioni lesiveJosé. L’allenatore portoghese aveva infatti criticato in conferenza stampa la designazione dell’arbitro Marcenaro per Sassuolo-rischia ora un provvedimento che può andare da una semplice multa ad una squalifica, che lo terrebbe lontano dalla panchina del club giallorosso per le prossime partite di Serie A.