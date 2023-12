Roma | incidente in scooter | muore 45enne

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il mezzo proveniva da via Bufalotta: indagini sono in corso per risalire all’esatta dinamicamortale ieri sera, venerdì 1 dicembre, in zona Bufalotta a. Intorno alle 20 in via di Tor San Giovanni un uomo di 45 anni è morto dopo essere caduto con losul quale viaggiava. Il mezzo proveniva da

Altre News in Rete:

Incidente alla Bufalotta, muore 45enne a bordo di uno scooter. E' la 180esima vittima dell'anno

Per i rilievi il III Gruppo Nomentano della polizia diCapitale. In corso indagini per risalire all'esatta dinamica dell'Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Tennis,...

Perde il controllo dello scooter e finisce sull'asfalto: morto un uomo RomaToday

Incidente Roma Bufalotta, muore 45enne in scooter Adnkronos

Secondo incidente mortale in poche ore a Roma: perde la vita un 45enne, fatale lo schianto con lo scooter

Incidente mortale a Roma, fatale lo schianto con lo scooter per un 45enne. E’ successo ieri sera lungo Via di Tor San Giovanni. Sul posto Polizia Locale di Roma Capitale e 118. Due vittime in poche ...

Incidenti stradali: si ribalta moto a Roma, muore 45enne

Incidente stradale mortale alle 20 di ieri in via di Tor San Giovanni, a Roma. A perdere la vita un 45enne a bordo di una moto Honda Sh che, per cause in via di accertamento, si e’ ribaltata. Sul ...