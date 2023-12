(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) –mortale ieri sera, venerdì 1 dicembre, in zona Bufalotta a. Intorno alle 20 in via di Tor San Giovanni un uomo di 45 anni è morto dopo essere caduto con losul quale viaggiava. Il mezzo proveniva da via Bufalotta, direzione via Teza. Le indagini sono in corso per risalire all’esatta dinamica dell'. Dai primi accertamenti sembrerebbe che si sia trattato di unautonomi senza il coinvolgimento di altri veicoli. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.

Altre News in Rete:

Roma, incidente in scooter: muore 45enne

mortale ieri sera, venerdì 1 dicembre, in zona Bufalotta a. Intorno alle 20 in via di Tor San Giovanni un uomo di 45 anni è morto dopo essere caduto con lo scooter sul quale viaggiava. ...

Incidente mortale in via Tor San Giovanni: morto un uomo di 45 anni RomaToday

Incidente Roma Bufalotta, muore 45enne in scooter Adnkronos

Roma, morto un motociclista in un incidente a Montesacro. Anziano travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce a Montemario

Ancora sangue sulle strade di Roma, dove ieri sono morti in due distinti incidenti stradali un motociclista a Montesacro e un pedone a Montemario. Ieri sera, intorno alle 20 in via di Tor San Giovanni ...

Perde il controllo dello scooter e finisce sull'asfalto: morto un uomo

Tragedia alla Bufalotta dove un uomo ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Il fatto è accaduto ieri, venerdì 1 dicembre, intorno alle ore 20 in via di Tor San Giovanni alla periferia ...