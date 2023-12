Roma | due morti in incidenti stradali

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Agenzia Nova) – Duemortali si sono verificati ain zona Montesacro e Montemario nella giornata di ieri. Ieri sera, intorno alle 20 in via di Tor San Giovanni, tra Salario e Montesacro, un 45enne a bordo di una moto Honda Sh 125 – secondo le prime ricostruzioni fatte dai vigili urbani sul posto – avrebbe aver perso il controllo del mezzo ed e’ deceduto: non risultano infatti altri veicoli coinvolti nel sinistro. La moto percorreva via di Tor San Giovanni e proveniva da via Bufalotta diretta verso via Teza. Poco prima, intorno alle 18:30, in in via Pieve di Cadore, altezza civico 33, gli agenti della polizia locale del gruppo Montemario, invece, sono intervenuti a rilevare un sinistro in cui un anziano italiano di 88 anni e’ stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonale. A bordo dell’auto che lo ha travolto un 81enne alla ...