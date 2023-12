(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – E' una donna di 76 anni la persona rimasta ferita ieri sera nel crollo di unal settimodi una palazzina in viale Eritrea a. La donna si trovava aquando il pavimento ha ceduto facendola sprofondare aldi, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Proprio

Roma, crolla solaio: 76enne precipita con letto al piano di sotto

Roma, in mostra le fotografie di Ongaro, altissimo impatto emotivo nelle immagini dei profughi cristiani

Sguardi smarriti, sgomenti, quasi persi nel vuoto, uomini e donne di ogni età sembrano quasi imbambolati e incapaci di comprendere. Bambini in fila con gli occhi sgranati in ...

45enne muore dopo essere scivolato sull’asfalto con lo scooter: 180esima vittima del 2023 tra Roma e provincia

Un 45enne è morto dopo aver perso il controllo dello scooter ed essersi ribaltato: è la 180esima vittima della strada nel 2023 tra Roma e provincia ...