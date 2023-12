Roccaraso | ancora troppo caldo in quota | piste chiuse

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 dicembre 2023) “Abbiamo sparato neve per 37 ore. Poi è arrivato un ventoche ha fatto sciogliere quella in. È rimasta soltanto la neve artificiale, che però è a mucchi: non la possiamospandere per ovvie ragioni, il. Contiamo tanto su stasera: le temperature dovrebbero tornare sotto zero. Se quindi farà abbastanza freddo per permetterci di sparare neve per 2 o 3 giorni, speriamo di riaprire giovedì 7, ma sempre con il punto di domanda perché non dipende da noi”. Lo spiega Roberto Del Castello, gestore degli impianti sciistici dell’Aremogna a, e proprietario anche degli impianti adiacenti, di Monte Pratello a Rivisondoli: le due importanti stazioni che rientrano nel comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, di cui fanno parte anche quelle di Pratello, Pizzalto, Pescasseroli e ...