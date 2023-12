Roberto Pazzi | maestro della letteratura | si spegne a 77 anni

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) È venuto a mancare all’età di 77, acclamato scrittore, poeta, e giornalista, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano. La triste notizia è stata annunciata dalla sua editrice Elisabetta Sgarbi, che ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio sui social., nato ad Ameglia il 18 agosto 1946, si è spento all’ospedale di Cona, Ferrara, dove era ricoverato dal 24 novembre a causa di una malattia che lo affliggeva da tempo. La sua carriera letteraria è stata prolifica e di rilievo: collaboratore di testate prestigiose come il CorriereSera e il New York Times, ha anche diretto la scuola di scrittura creativa Itaca a Ferrara. Il suo esordio nella poesia con opere come “L’esperienza anteriore” e “Versi occidentali” ha segnato l’inizio di un percorso ...