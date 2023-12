Roberto Baggio | «Noi numeri 10 siamo sempre stati discussi | ora ce ne sono pochi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Sul Corriere della Sera Walter Veltroni prosegue la serie delle sue interviste ai grandi10 della storia. Oggi tocca a uno tra i più amati eSul Corriere della Sera Walter Veltroni prosegue la serie delle sue interviste ai grandi10 della storia della Serie A. Oggi tocca a uno tra i più amati e. DIFFICILE ESSERE UN NUMERO 10 – «Sì, lo èstato. Era già complicato ai miei tempi. Eravamo. Zola, ad esempio, per giocare è andato a Londra. Ora ce nedi meno,un genere in via di estinzione. Bisognerebbe stare dentro il mondo del calcio di oggi per capire le ragioni di questa ...