River Plate-Belgrano de Cordoba domenica 03 dicembre 2023 ore 22 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ildi Martin Demichelis non arriva nel migliore dei modi a questo Quarto di Finale di Copa de la Liga Profesional contro ildi. Il Millionario non vince da tre partite e non sta convincendo sul piano del gioco. L’ultimo incontro davvero positivo risale al 3-0 contro l’Independiente lo scorso 25 InfoBetting: Scommesse Sportive e