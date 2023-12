Rimane paralizzata a 26 anni per un banale incidente | dramma nel mondo dell’hockey

(Di sabato 2 dicembre 2023)nelfinlandese. La giovane SHakala, giocatrice finlandese del club svedese HV71, è rimasta gravemente ferita dal petto in giù dopo un tremendo impatto sul palo della porta durante la partita contro il Djurgarden. Ora la 26enne rischia direa vita. Un episodio che riporta alla mente i recenti accadimenti che hanno visto protagonista Adam Johnson morto per una ferita alla gola provocata dalla lama di un pattino. Un dibattito, quello sulla sicurezza e sulle attrezzature, che sta infervorando gli appassionati di questo sport. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SHakala (@sihakala) Hakala spera di recuperare parte dei movimenti con la ...

