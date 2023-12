Riarmo | l’Europa spende sempre di più ma non è un buon affare

Leggi su velvetmag

(Di sabato 2 dicembre 2023) Negli ultimi 10 anniha percorso con decisione la strada dele di unapiù intensa militarizzazione. Le spese militari dei paesi NATO della Ue sono cresciute di quasi il 50%, passando dai 145 miliardi di euro del 2014 a una previsione di bilancio di 215 miliardi a fine 2023. In pratica 70 miliardi in più. Duecentoquindici miliardi di euro è un importo simile a quello del Prodotto interno lordo (Pil) annuale di un paese come il Portogallo. A raccontare questi dati è il recente rapporto Arming Europe – Military expenditures and their economic impact in Germany, Italy, and Spain. Si tratta di un’analisi che i tre uffici nazionali di Greenpeace in Germania, Italia e Spagna hanno commissionato a un team di esperti. Il rapporto analizza l’evoluzione delle spese militari in Europa e ne rivela il basso impatto economico e ...