Retroscena | la mossa degli Usa | ecco dove vuole spedire i leader di Hamas

(Di sabato 2 dicembre 2023) Funzionari americani e israeliani, secondo il Wall Street Journal, stanno studiando un piano per espellere da Gaza tutti i miliziani di. L'ipotesi prevede una Gaza “free” guidata da un governo sostenuto da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Ai terroristi, esclusi gli autori e i responsabili delle stragi come Yahya Sinwar e Mohammed Deif, sarebbe offerta la possibilità di rifugiarsi all'estero, sulla falsariga del trasferimento nel 1982 della base dell'Olp) di Yasser Arafat da Beirut a Tunisi. Frattanto, un'estensione del conflitto è sempre dietro l'angolo, considerato il ruolo di Qatar e Iran, in misure diverse, nel supportare. E' noto che a Doha opera il capo politico del movimento, Ismail Haniyeh. Così si spiegano le parole del vice direttore Affari strategici del ministeroEsteri ...