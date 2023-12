Reggio Emilia-Pesaro oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 10^ giornata dellaA1di. Protagonisti di un avvio di campionato stellare, gli uomini di coach Priftis sono ora reduci da due sconfitte consecutive, e hanno dieci punti in classifica. A una sola vittoria di distacco, ecco la Carpegna Prosciutto, reduce dalla vittoria contro Treviso. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 2 dicembre sul parquet del PalaBigi. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1di ...