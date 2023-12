Rebel Moon | Zack Snyder dirige i fan accorsi sul set virtuale ideato da Netflix per promuovere il film

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 dicembre 2023) Durante una convention in corso in Brasile il registaha diretto i fan sul setperarriverà sugli schermitra qualche settimana esta partecipando all'evento CCXP in Brasile, dove è stato immortalato mentre si occupava dire i fan. Le persone che partecipano alla convention possono infatti girare un breve video che verrà poi usato per realizzare una versione personalizzata del trailer del. L'attività del regista durante la convention In un video pubblicato online si vede oramentre aiuta i suoi fan a girare nel ...