Real Sociedad | altro pareggio Un infortunio tra i titolari

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Lasi ferma con unper 1-1 in trasferta contro l’Osasuna. Prestazione deludente, punto ancor di più per la squadra spagnola che si trova nel girone D di Champions League, lo stesso dell’Inter. STOP – Lapareggia per 1-1 contro l’Osasuna nel campionato spagnolo. Grande delusione per la squadra di Imanol Alguacil, che trova il secondo stop consecutivo dopo lo 0-0 senza emozioni con il Salisburgo in Champions League. Passa in vantaggio addirittura la compagine di casa con il gol di Moi Gomez su assist di una vecchia conoscenza della Serie A: Ante Budimir. Larisponde con il gol di Umar Sadiq, il secondo in fila in campionato. Al minuto 14 Ander Barrenetxea, l’esterno classe 2001, è stato colpito da un avversario ed è ...