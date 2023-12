Altre News in Rete:

I film da vedere a dicembre 2023

Il male non esiste Rysuke Hamaguchi al cinema dal 6 dicembre Dopo l'Oscar per Drive My Car , il portentoso regista giapponese torna con un film che mette al centro iluomo e natura. Il ...

Rapporto tra scuola e mondo del lavoro, Tridico: “Non dipende solo dall’istruzione, le aziende investano in formazione e capitale umano. In Italia solo il 6% lo fa” Orizzonte Scuola

Adozione Internazionale. Come favorire il rapporto tra adozione e ... Aibi

La guerra, il clima e la crisi economica: tutte le paure percepite dagli abitanti del Sud. Il rapporto Censis: «Un Paese sonnambulo»

Spaventati per l’emergenza climatica, per la guerra in Ucraina e per la situazione in Medioriente, sonnambuli perché incapaci di leggere quello che accade o nella migliore delle ...

Brunei, Kuwait, Turkmenistan: quei Paesi "senza" debito pubblico

Il rapporto tra il debito pubblico contratto da uno Stato e la ricchezza generata all'interno di esso, o meglio il suo prodotto interno lordo, è un indicatore che viene spesso utilizzato per ...