Rampage 01 12 2023 Lucha Party

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo nel Target Center di Minneapolis, il main event della serata sarà il Trios Match tra Penta El Zero Mied, Kommander ed El Hijo del Vikingo ed il team compost da Brian Cage ed i Workhorsemen. 8-Men Tag Team Match: Best Friends (Cassidy, Beretta, Danhausen) & Hook vs. Evil Uno, Alex Reynolds, Matt Menard & Angelo Parker (3 / 5) Opener vivace e piacevole, ad avere la meglio è stato il team dei face con Hook che ha intrappolato Parker nella Red Room favorendo il Roll Up vincente di Danhausen su Menard. Vincitori: Cassidy, Beretta, Danhausen & Hook BACKSTAGE: Siamo con Annajay, Ruby Soho e Saraya, le tre faranno squadra stasera contro Kris Statlander, Hikaru Shida e Sky Blue. Saraya mostra dei cenni d’intesa con ...