Rainforest Alliance | il significato del logo con la rana Bill Gates non c’entra

Leggi su cultweb

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ildella, con il simbolo di unablu che appare sulle confezioni di prodotti alimentari, significa che quel prodotto è realizzato con ingredienti legati a un’agricoltura sostenibile. Il marchio in questione infatti, appartiene ad una organizzazione internazionale no – profit e non governativa che opera nel campo della sostenibilità ambientale e non ha nulla a che vedere con, come invece ipotizzano molte teorie. Uno dei pilastri dell’associazioneè ovviamente l’agricoltura sostenibile; tutto il 2019, circa 5 milioni di ettari coltivati appartengono a fattorie o aziende agricole affiliate alla; fra loro, trovano spazio più di 100 ...