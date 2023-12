Rafael Nadal torna in campo | che avversari troverà a Brisbane

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) La curiosità è crescente. L’ufficialità della notizia è arrivata ieri: Rafain. Dopo un anno di stop e i dubbi sul prosieguo della sua carriera, c’è la data del rientro del fuoriclasse nativo di Manacor. Ritroveremo Rafa nel torneo ATP250 di, al via il 31 dicembre. Un evento, collocato nel calendario due settimane prima dal via degli Australian Open, per consentire adi sperimentare la propria condizione. Ricordiamo che iniziò proprio a Melbourne il calvario del campione spagnolo. Nello Slam australiano, lo scorso 18 gennaio, l’iberico aveva disputato la sua ultima partita contro lo statunitense Mackenzie McDonald, infortunandosi all’ileopsoas sinistro. Da quel momento, tanti tentativi per rientrare nel circuito che non hanno portato a nulla e la necessità di un ...