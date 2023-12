Rabiot e il post social su Gagliardini che gli aveva esultato addosso | ‘Impara a rimanere umile e usa il cervello’ FOTO | Primapagina

Altre News in Rete:

Gagliardini esulta in faccia a Rabiot e lui risponde: "Finché l'arbitro non fischia..."

MONZA-JUVENTUS 0-1, I top e flop del match all'intervallo: Dusan sbaglia dal dischetto ma Rabiot torna al gol MondoBiancoNero.com

Rabiot smentisce Allegri: lo ha detto dopo Juve-Inter CalcioMercato.it

Gagliardini punito dal karma in Monza-Juve: prima sfotte Rabiot dopo l’1-1. Ma un minuto dopo… – VIDEO

