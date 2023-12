(Di sabato 2 dicembre 2023) Nel corso dell'autopsia sono stati prelevati i tessuti per compiere indagini istologiche e gli esami tossicologici: gli inquirenti vogliono capire se Giulia sia stata stordita con la droga

L'agonia di Giulia Cecchettin colpita da oltre 20 coltellate, così ha provato a difendersi da Turetta: l'ipotesi della "crudeltà"

... poi alle 23.40 nella zona industriale di Fossò dove ci sarebbe stata laletale. E ... Ma a ucciderla non sarebbe statacaduta: per i medici legali la morte è avvenuta con maggiore ...

Filippo Turetta interrogato per 9 ore, davanti al pm piange e parla: «Qualcosa è scattato in me»

Venti minuti per commettere il sequestro di persona e l’omicidio volontario aggravato, una settimana per scappare e tacere, nove ore per raccontare finalmente la verità. O perlomeno ...

Quella coltellata fatale e poi la morte di Giulia in meno di mezz'ora

