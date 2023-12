Quanto tempo devi aspettare tra un pasto e l’allenamento? Risposta sorprendente | Nessuno lo sapeva prima

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 2 dicembre 2023)tra un? Scopriamo quali sono le considerazioni da conoscere:. Allenamento e cibo non vanno di pari passo, almeno per quello che intendiamo noi; dopo aver svolto delle sessioni, che siano cardio, pesi o di uno sport di riferimento, spesso ci è stato detto che non bisogna Questo articolotra unloè stato pubblicatoSportnews.eu.