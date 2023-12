Quanto costa dimagrire? Il prezzo del farmaco che promette miracoli

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 2 dicembre 2023) Se voletecon unefficace preparatevi a spendere tanti soldi sebbene ilsia inferiore rispetto al noto Ozempic.recuperare il peso forma con i farmaci dimagranti? Sappiate che il salvadanaio dovrà essere stracolmo e molto grande.caro (Informazioneoggi.it)I farmaci dimagranti stanno spopolando sul mercato nonostante ildecisamente non economico. Eppure tante persone piuttosto che puntare su un nuovo stile di vita con una corretta alimentazione e tanto esercizio fisico preferiscono ricorrere ai medicinali anche se la loro efficacia non sempre è accertata. Tra i nomi più noti c’è Ozempic, ilindicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non ...