Quando torna Luna Rossa? Le prossime gare prima della Louis Vuitton Cup

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si è conclusa a Jeddah, in Arabia Saudita, la seconda delle tre regate preliminari verso la 37a America’s Cup di vela, che si terrà a Barcellona, dove lesi apriranno con laCup (Challenger Selection Series). Laregata preliminare si è tenuta a Vilanova i La Geltrú dal 14 al 17 settembre 2023, a cui è seguita Jeddah, in Arabia Saudita dal 29 novembre al 2 dicembre 2023, con la terza ed ultima regata preliminare che si terrà nell’agosto 2024 a Barcellona. Le prime due regate si sono svolte con gli AC40, invece, in vista del 2024, nella regata preliminare finale a Barcellona tutti i team dell’America’s Cup regateranno per lavolta con i nuovi AC75. L’ultima regata preliminare si terrà a Barcellona nell’agosto del 2024. America’s Cup, la classifica finale a Jeddah: ...