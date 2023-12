Quando Liam Gallagher fu arrestato in Germania dopo aver tirato un calcio a un poliziotto

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023) Le storie susono tante, ma in una di queste c’è di mezzo un. Il 2 dicembre 2002 gli Oasis si trovavano a Monaco di Baviera, in, e alle 2 di notte avevano il corpo già carico di alcol. Come si può immaginare, il più irrequieto era proprio, che iniziò a spintonare sia il fratello che il suo entourage, finendo addosso ad un tavolo di italiani. Fermo immagine:finì su un tavolo di italiani, come poteva andare a finire? I cazzotti volavano come coriandoli, con il frontman degli Oasis che “era un animale scatenato”. Lo ricordò così Jeorg Wallmuller, batterista della band che in quel momento si stava esibendo sul palco del night club del Bayerischer Hof, l’hotel presso il quale soggiornavano ...