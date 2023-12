(Di sabato 2 dicembre 2023) Il legale della famiglia della giornalista di 41 anni trovata impiccata a Fasano lo scorso 29 giugno, Giuseppe Castellaneta: “Chi ha maneggiato il telefono prima di consegnarlo al perito per la consulenza?”. Il cellulare disabilitato irreversibilmente per i troppi tentativi di...

Altre News in Rete:

Sergio Friscia, intervista al conduttore di Striscia La Notizia

Mi è capito a volte che alcuni colleghi si fossero offesi ma io ho sempredi fargli capire ... Non c'è mai un attacco diretto a. E tu lo sai bene visto che ti sei ritrovato a condurre ...

Paolo Macchiarini e i rimorsi dopo Netflix Corriere Fiorentino

Federico Fellini e Giulietta Masina, l'amore col terzo incomodo Marie Claire

Qualcuno ha cercato di aprire l’iPhone di Patrizia Nettis dopo la sua morte. L’avvocato: “Così lo hanno bloccato”

Qualcuno ha cercato di aprire il telefonino dopo la morte di Patrizia. È questa una delle ipotesi investigative seguite dalla Procura di Brindisi nell’inchiesta sulla morte di Patrizia Nettis, la ...

Spazio e pace: “L’unico confine per l’umanità è quello dell’atmosfera”

“Dallo spazio non si vede alcun confine sulla Terra, l’Italia un po’ si distingue per la sua forma, ma riconoscere altro è difficile. L’unico confine per l’umanità è quello dell’atmosfera”. Così Paolo ...