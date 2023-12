Qualcuno ha cercato di aprire l’iPhone di Patrizia Nettis dopo la sua morte | il giallo su cui indaga la Procura L’avvocato | “Così lo hanno bloccato”

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il legale della famiglia della giornalista di 41 anni trovata impiccata a Fasano lo scorso 29 giugno, Giuseppe Castellaneta: “Chi ha maneggiato il telefono prima di consegnarlo al perito per la consulenza?”. Il cellulare disabilitato irreversibilmente per i troppi tentativi di...

Qualcuno ha cercato di aprire il telefonino dopo la morte di Patrizia. È questa una delle ipotesi investigative seguite dalla Procura di Brindisi nell’inchiesta sulla morte di Patrizia Nettis, la ...

