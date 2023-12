Putin ordina l’aumento del numero dei militari del 15%

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 2 dicembre 2023) Vladimirha firmato un decreto – con effetto immediato – per incrementare ildeinelle forze armate della Federazione Russa di quasi 170 mila persone, pari al 15%. “dell’organico a tempo pieno dell’esercito è dovuto alle crescenti minacce al nostro Paese legate all’operazione militare speciale e alla continua espansione della Nato”, si legge nel decreto. Secondo quanto precisato dal ministero della Difesa, non è tuttavia prevista la mobilitazione in relazione a questo decreto.