Puglia | vento fino a burrasca forte e forti mareggiate Temporali | allerta rossa in Emilia-Romagna | arancione in quattro regioni e gialla in altre dodici Maltempo | protezione civile | previsioni meteo

Ancora forte vento di burrasca: diramata una nuova allerta meteo

Temperature decisamente fuori stagione in questo avvio di dicembre , ma anche fortedi burrasca sull'Abruzzo. Proprio questo ha portato alla diramazione di una nuova allerta ... Campania e...

Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e forti ... Noi Notizie

24 ore di allerta gialla per vento forte sulla Puglia, a partire dalla ... BitontoLive

Vento forte, raffiche di libeccio a 223 kmh nel Modenese

Tra neve e raffiche di vento in molte zone d'Italia sarà un finesettimana difficile. La situazione più critica in Trentino per le nevicate e in Emilia Romagna per il vento: ...

Maltempo, raffiche di 223 kmh nel Modenese,

Le forti raffiche di vento (libeccio da sud-ovest, in Romagna detto garbino) che dalla scorsa notte spirano sul Riminese hanno causato, sul territorio provinciale, la caduta di rami e alberature, ...