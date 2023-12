(Di sabato 2 dicembre 2023) Delusione Champions per il Psg, che rischia seriamente di mancare la qualificazione. A supporto arriva il Presidente Nasser Al-

Altre News in Rete:

Psg, Al - Khelaifi in spogliatoio per incoraggiare Mbappé e compagni

È emergenza Champions League per il. Il cammino dei parigini si è complicato drasticamente con il pareggio rimediato contro il ... Tra questi anche il presidente Nasser Al -, tornato in ...

Psg, Al-Khelaifi si rompe il crociato giocando a padel con Verratti Sky Sport

Psg, Al-Khelaifi in spogliatoio per incoraggiare Mbappé e compagni ItaSportPress

Kwiatkowski sospeso dopo PSG-Newcastle

Tomasz Kwiatkowski, l'addetto Var di PSG-Newcastle, è stato sospeso dal UEFA e non farà da VAR in Real Sociedad-Salisburgo.

Ha dovuto operarsi: il presidente del PSG si rompe i legamenti giocando a padel con…Verratti

Infortunio al ginocchio per Nasser Al-Khelaifi, numero uno del PSG. Come Giocando a padel con Marco Verratti, al quale lo lega un rapporto extra-calcio e con cui ha trascorso del tempo libero in Qata ...