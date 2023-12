Proseguono i servizi straordinari di prevenzione generale e controllo del territorio della Polizia di Stato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza, garantendo tranquillità e serenità ai cittadini avellinesi nel periodo che precede le festività natalizie, disposti dalla Questura, nel capoluogo,“Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate per le giornate del 29 e 30 novembre e del 1° dicembre 2023, tese alladei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate, oltre alle pattuglie...