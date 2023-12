Altre News in Rete:

La rivoluzione non entra nel tuo Spotify Wrapped

... in Palestina, soprattutto dopo i suoi post sui social ripresi dallaIG Fronte Maranza per ... Eppure chi meglio di lui,pop star influencer di seconda generazione, testimonial per brand di ...

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Prima la Signora” Pianeta Milan

Il Corriere della sera vaneggia parlando di frenata di Crosetto sui magistrati

Come i giornali hanno commentato il discorso del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sui magistrati. I Graffi di Damato ...

Pagina 2 | Pagelle Juve: Bremer tentacolare, Nicolussi con personalità, Rabiot lider maximo

Voti e giudizi bianconeri dopo la vittoria sul campo del Monza decisa dal gol di Gatti al 94': McKennie dinamico, Kostic inappuntabile in difesa, Chiesa a corrente alternata ...