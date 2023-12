Previsioni meteo | vertiginoso crollo delle temperature di 15°C | Big Snow al Nord da lunedì sera

(Di sabato 2 dicembre 2023) Diffusa nevicata in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia: il candore bianco dovrebbe ammantare la Pianura Padana occidentale

Altre News in Rete:

Maltempo in Liguria, Allerta Arancione per temporali sino alle 10

Queste ledi Arpal: SABATO 2 DICEMBRE : In mattinata precipitazioni tra moderate e forti con cumulate localmente significative su CE, dove permane una bassa probabilità di fenomeni ...

Meteo VALLE D'AOSTA Video: previsioni aggiornate 3bmeteo

Meteo Teramo: oggi sereno, Domenica 3 pioggia e schiarite, Lunedì 4 nubi sparse

Sabato 2 Dicembre: giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, temperatura minima 6°C, massima 16°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo sereno al mattino e al pomeriggio, poche nubi ...

Meteo del 2 dicembre, 08:30

Previsioni meteo del 2 dicembre. Il papà di Filippo: «Quella psicologa che in tv definisce mostro mio figlio...io da padre non mi sento in colpa» È il primo condannato a morte a essere ucciso ...