“Preparati la bara” | incubo per la ex moglie | la decisione del gip

Leggi su notizie

(Di sabato 2 dicembre 2023) “al”, era diventato un vero e proprioper la ex: nel frattempo arriva lada parte del gip Purtroppo le notizie riguardanti le violenze sulle donne non cessano affatto a fermarsi. Non solamente quelle fisiche, ma soprattutto quelle verbali. Le stesse che contengono anche delle vere e proprie minacce di morte. Una vicenda del genere arriva direttamente dalla Campania, precisamente da Montefusco (provincia di Avellino) dove un 53enne perseguitava la sua exda ben due anni. Tanto è vero che gli è stato imposto il divieto assoluto di avvicinamento nei confronti della donna. Violenza donna (Pixabay Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo non ha mai accettato il fatto che tra i due le cose fossero ...