Premierato | se la sinistra si barrica dietro un ‘non se parla proprio’ perderà in Aula e nel Paese

(Di sabato 2 dicembre 2023) di Sergio Ciliegi Io ritengo che il dibattito sulvada affrontato per quello che ilpuò comportare; quindi una riflessione di merito, non distorta dalla collocazione politica di ciascuno. Dovrebbe essere – lo dico con il dovuto rispetto per tutti – un confronto scevro da pregiudizi di natura politica. Io sono die amo la Costituzione, ma sono ben consapevole che qualsiasi sua riforma adottata con le procedure di revisione di cui all’art. 138 è perfettamente legittima: l’art. 138 l’hanno scritto i sempre invocati Padri costituenti. Detesto politicamente Meloni e la sua squadra, ma non posso negare che la sovranità popolare di cui all’art. 1 Cost. sia stata sostanzialmente vanificata con l’abolizione del voto di preferenza, le pluricandidature e le liste bloccate. E di questo sono responsabili tutti i ...