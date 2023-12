Premier League 2023 2024 | l’Arsenal vince e resta in vetta | Burnley a valanga

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tanti gol nei tre match validi per la quattordicesima giornata diandati in scena alle ore 16.00 di sabato 2 dicembre. Spicca la vittoria della capolista Arsenal, che si è liberata dei Wolves ed ha consolidato il primo posto, portandosi provvisoriamente a +4 sul Manchester City. Gara decisa dalle reti di Bukayo Saka e Martin Odegaard, arrivate nei primi 15 minuti di gioco. A cinque minuto dal 90? gli ospiti hanno provato a riaprire la sfida con il quarto gol in campionato di Cunha, ma i tre punti sono rimasti nelle tasche dei Gunners. Si riscatta il Brentford, che dopo due sconfitte torna al successo e lo fa rifilando tre reti al Luton. Succede tutto nel secondo tempo, dove Maupay apre le danze al 50? prima del raddoppio di Mee. Brown accorcia le distanze, ma poi ci pensa Baptiste a chiudere i ...