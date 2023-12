Precisazione sull’articolo pubblicato il giorno 1 dicembre 2023

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023) In relazione all’articolo apparso su SpazioNapoli l’1alle ore 12:10 (a questo link), si precisa che la Società Sportiva Calcio Napoli, in quel, sarà impegnata nella preparazione e nella partenza in vista del match contro la Juventus dell’8. Pertanto, ci scusiamo con la Società Sportiva Calcio Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis e con i nostri lettori per l’interpretazione erronea dell’articolo di Repubblica a firma di Antonio Di Costanzo.