“Precarie condizioni psico-fisiche” Scarcerato uno degli accusati per lo stupro di Caivano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Uno dei responsabili individuati dal pm per lodelle due cugine diè stato assegnato ai domiciliari in Veneto. La Lega: "Non vanificare sforzi su criminalità minorile"

Altre News in Rete:

'Babbo Natale vien dal mare', a Olbia la solidarietà sbarca con Sup, canoe e kajak

... raccogliere fondi per i bambini in situazionie regalare ai più piccoli un momento di ...dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia destinato alla ventilazione di piccoli pazienti in...

“Precarie condizioni psico-fisiche”. Scarcerato uno degli accusati ... ilGiornale.it

Scarcerato lo stupratore di Caivano, pm all'attacco: «È lui il capobranco» ilmattino.it

Condizioni inumane per 4 minori ghanesi nell’hotspot di Taranto: la Corte europea condanna l’Italia

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver detenuto in condizioni inumane e degradanti 4 migranti minori ghanesi nel hotspot di Taranto per quasi due mesi nel 2017. La stessa ...

Maria Callas, 100 anni dalla sua nascita: l’estensione vocale, la presunta rivalità con Renata Tebaldi, gli amori tormentati, 7 segreti

Il 21 aprile 1949 Maria Callas sposò nella sagrestia della chiesa di San Fermo minore di Brà dei Padri Filippini di Verona l’imprenditore, suo agente e grande appassionato di opera Giovanni Battista M ...