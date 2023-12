Posso bocciare uno studente con voti negativi nelle materie | ma con media positiva? E se la scuola non ha attivato i corsi di recupero? Un vademecum

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 2 dicembre 2023) In materia di non ammissione alla classe successiva la valutazione del percorso scolastico svolto dall’alunno durante l'anno e i risultati raggiunti dallo stesso costituisce atto di esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo se nonlimitate ipotesi di illogicità e contraddittorietà manifeste. Lo ha ribadito il Tribunale Amministrativo Regionale Veneto – Venezia (Sezione 4, Sentenza 14 novembre 2023, n. 1626), rammentando gli ulteriori principi interpretativi. L'articolo .