Polestar apre nuovo Space a Roma | Lutz ‘in Italia restiamo esclusivi’

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Abbiamo avuto un 'tappo' legato al ritardo del lancio della3 ma per tutto il resto è stato un 2023 buono: considerando che è stato il primo anno pieno per un marchio, che fa mobilità elettrica con modelli esclusivi, siamo contenti. Come voto non ci daremmo un 10, forse possiamo migliorare