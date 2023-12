Polemiche per lo spacco “troppo hot” della gonna di Elodie | la cantante risponde così e cita Laura Pausini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Sempre sia lodata l’autoironia. Lomostrato dadurante un concerto per qualcuno è statoaudace. Ma laha risposto facendo spallucce: “Ce l’ho come tutte”.è impegnata in un tour nei palazzetti italiani per portare dal vivo le più recenti hit e le atmosfere da club di “Red Light”, il suo ultimo progetto nato con l’intento di far ballare i fan. Lo spettacolo non delude le aspettative e il pubblico viene catapultato in una grande pista da ballo nella qualeper prima non si risparmia, tra coreografie al cardiopalma e numeri di pole dance. In una delle ultime tappe romane, però, qualcuno ha avuto da ridire circa un outfit indossato dall’artista. Ladi...