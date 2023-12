Pisa-Cremonese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) La, l’, latv e lodi, match dell’Arena Garibaldi valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di. I nerazzurri guidati da Alberto Aquilani, dopo il pareggio nello scorso turno, vogliono tornare al successo per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. I ragazzi di Giovanni Stroppa, invece, sono a pochi punti dalla vetta e sperano di accorciare ulteriormente le distanze. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA ...