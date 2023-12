Pinerolo-Scandicci oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tutto pronto per Wash4green-Savino Del Bene, partita valevole per la decima giornata della Serie A1di. La formazione piemontese di Michele Marchiaro, dopo la vittoria al tie-break contro Bergamo, torna sul campo di casa per provare a strappare qualche punto anche ad una big. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le toscane di Massimo Barbolini, al momento quarte nella classifica di campionato e reduci dalla strepitosa vittoria infrasettimanale di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 2 dicembre al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...