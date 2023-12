Perugia Women impegnato a Riccione con due nuovi acquisti | il CRU Umbria premia le biancorosse con tre riconoscimenti

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 2 dicembre 2023), 30 novembre 2023 – Pausa di campionato per le ragazzeche nei prossimi weekend saranno impegnate nella Coppa Italia. Ilè stato inserito nel raggruppamento 8 insieme a Femminilee Jesina. Si inizia con Femminile, gara in programma domenica 3 dicembre ore 14:30, la perdente della gara giocherà domenica 10 dicembre in casa contro la Jesina, la vincente invece scenderà in campo il 18 dicembre. A rinforzare il gruppo biancorosso due nuove ragazze, Sydney Marie Bascomb e Laura Irene Sietchiping Nzepa, entrambe studentesse universitarie. La Bascomb, centrocampista classe 2001, è nativa del Texas e ha militato in alcune squadre di college americano. La Nzepa, attaccante classe 2004, proviene dalla San Marino ...