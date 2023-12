(Di sabato 2 dicembre 2023) La donna, 36 anni, ha denunciato l'ex compagno. L'uomo, 43 anni, è pure evaso dagli arresti domiciliari per seguirla. Portato in carcere

Perseguita l’ex fidanzata e la pedina, arrestato a Viareggio

L’uomo, 43 anni, è pure evaso dagli arresti domiciliari per seguirla. Portato in carcere Viareggio, 2 dicembre 2023 – Perseguita e tempesta di messaggi l’ex fidanzata. Per questo un uomo di 43 anni, ...

